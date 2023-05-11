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UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs web TV'de Çiğdem Aydın'ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi'ndeki tüzük değişikliği çalışmalarını değerlendiren Hasipoğlu, "Başbakan kararlı" diyerek konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tüzük çalışmasıyla ilgili çok disiplinli çalışıyoruz. Hem tüzük komitesi var hem de hukukçu ekibi var. Taslak çıktı, parti organlarıyla paylaşıldı, görüşler alındı. Tekrardan düzenlenip görüşe sunacağız. Bu sistem değişikliğini de getiriyor. Üye sisteminden delege sistemine geçiyoruz. Herkes parti üyemiz. Üye sayımız 17 bini aştı. Baktığınızda kurultaya giren 10 bin kişiyi bulmuşuz. Sandık başında seçim zamanları örgütlenme ihtiyacımız doğdu. Parti içinde çalışmak ve parti yönetim organlarını belirleyecek daha öz bir tabana ihtiyaç doğdu. Üyelerimiz gene devam edecek ama seçim zamanı sandık başında örgütlenecek bir sisteme doğru gidiyoruz. İkili sisteme geçiyoruz. Üye ve delege. Üye yine olmaya devam edecek üye örgüt başkanını, kendi örgütsel yönetimini seçecek ve delegeleri seçecek. Delegelerde parti yönetim organlarını seçecek. Bir sonraki kurultaya yeni sistemle gideceğiz. Parti başkanlığı ve milletvekiliğini 3 dönemle sınırlandırıyoruz. Tüzük parti meclisinde geçtikten sonra üyelerimizle paylaşılacak"