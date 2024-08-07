Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Vatanı için, özgürlüğü için, siyasi görüşünü bir kenara bırakarak, eline silahını alıp ölüme koşan Kıbrıs Türk Üniversite Gençliği’nin dünya tarihine altın harflerle yazılmış destanı, bizlere ışık tutmaktadır” dedi.

Hasipoğlu Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının Erenköy Destanı’nın 60. yıl dönümüne ulaşmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Vatanı için, özgürlüğü için, siyasi görüşünü bir kenara bırakarak, eline silahını alıp ölüme koşan Kıbrıs Türk Üniversite Gençliği’nin dünya tarihine altın harflerle yazılmış destanı bizlere ışık tutmaktadır.

Destansı Erenköy Direnişi, Türkiye’nin Garanti ve İttifak Antlaşması’ndan kaynaklanan hakkına dayanarak, Erenköy’de yok edilmek istenen mücahitlere hava desteği sağlaması, hem askeri hem de Kıbrıs Sorunu için önemli bir detayı ihtiva etmektedir.”

Erenköy’de Kıbrıs Yunan olmasın, Kıbrıs Türkü Rum’un azınlığı durumuna düşmesin diye verilen mücadelenin 20 Temmuz 1974’ün önünü açtığını ve Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğe ve devlet kurma noktasına taşıdığını söyleyen Hasipoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Özgürlük ve bağımsızlığı için Erenköy ruhuyla bezenmiş Kıbrıs Türk Halkı olarak, kendi kurduğumuz devletin daha gelişmesi, uluslararası platformda hak ettiği yeri alması için mücadele etmek bizler için tarihi bir sorumluluktur.

Kıbrıs Türkü’nü eşit görmeyen, her fırsatta yok etmeye and içmiş, sözde diplomatik girişimlerle asıl niyetini kamufle eden bir anlayışa inat, egemen eşitliğimizin tescili ve uluslararası eşit statü talebimizde ısrarın ne kadar yerinde bir talep olduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda görüyorum.

8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümünde, bizler için canını feda eden şehitlerimizin aziz hatırları önünde saygı ile eğiliyor, gazilerimizle minnet duygularımı paylaşıyorum.”