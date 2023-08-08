Karayolları Master planı kapsamında bulunan, Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında, Haspolat kavşağı ile Taşkent kavşağı arası yol güzergâhında yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle 9-15 Ağustos tarihleri arası söz konusu yol güzergâhı araç trafiğine kapatılacak.

Karayolları Dairesinden verilen bilgiye göre, trafik bu süre zarfında alternatif yol güzergâhından sağlanacak.

Daireden yapılan açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.