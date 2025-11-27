Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından Haspolat ve Gazimağusa’da iki ayrı operasyonda toplam üç kişi tutuklandı.

Haspolat’ta ucu yanık iki sarma sigara bulundu

26 Kasım 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında Haspolat’ta yol kenarında devriye görevi yapan Demirhan Polis Karakolu ekipleri, şüpheli görülen S.D.G. (E-30) tarafından kullanılan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındı. S.D.G. tutuklandı.

Gazimağusa’da 10 gram hintkeneviri ve sarma sigaralar ele geçirildi

Aynı gün saat 21.30 sıralarında, Gazimağusa Tekant Bölgesi’nde Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen P.N.A. (K-27) üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada yaklaşık 10 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Soruşturmanın devamında P.N.A.’nın Gazimağusa’daki ikametgâhında yapılan aramada, evde sakin C.E.K.K. (E-25)’in tasarrufunda hintkeneviri içerdiğine inanılan üç adet sarma sigara ile uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulundu.

Her iki şahıs tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.