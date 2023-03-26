Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

1. 26.03.2023 tarihinde saat 15:10 sıralarında Haspolat arıtma tesislerinin güney kısmında Halil Elisopalı yönetimindeki KP 202 plakalı salon araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup soruşturma devam etmektedir.

2. 26.03.2023 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa'da Kermiya Bölgesindeki spor tesislerinin batı kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kamışlar ile çöp ve molozlar yandı. Soruşturma devam etmektedir.