22.01.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Haspolat Ağıllar Bölgesinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu H.V.(E-50), Cengiz KORKMAZHAN (E-55)’ın başına yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, adı edileni yere düşürerek sol ayak bileğinin kırılmasına ve kafatasının çatlamasına sebep olmuştur. H.V. tutuklanmış olup, Cengiz KORKMAZHAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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