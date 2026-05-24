Haspolat’ta Irmak Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, yangının muhtemelen elektrik sayacının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, evin salon ve mutfak bölümlerinde bulunan muhtelif mobilyalar ile beyaz eşyalar yanarak zarar gördü.

Yangın sırasında oluşan yoğun ısı ve duman nedeniyle mutfak dolapları ile evin tüm duvarlarının da islendiği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.