Polis, Girne’de sahte kira sözleşmesi düzenlenerek sahtekârlıkla kayıt temin edildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polisten verilen bilgiye göre, Şubat 2026 ayı içerisinde Girne’de C.U. (E-53) ile S.T.’nin (K-42), Karşıyaka’da bulunan bir ikametgahı mal sahibinin bilgisi olmadan üç kişiye kiralamak amacıyla kira sözleşmesi düzenlediği belirlendi.

Söz konusu şahısların kira sözleşmesinde mal sahibinin imzasını sahteledikleri ve hazırlanan sahte belgeyi ilgili dairede ibraz ederek tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada zanlılar tespit edilerek tutuklandı.

Araçta 64 av tüfeği fişeği bulundu

İskele’de 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, M.K.’nin (E-42) kullanımındaki araçta yapılan aramada toplam 64 adet av tüfeği fişeği bulundu.

Kanunsuz olarak tasarrufunda fişek bulundurup taşıdığı belirlenen şahıs tutuklanırken, fişekler emare olarak alındı.

Girne’de eğlence mekanlarına denetim

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde ise bazı eğlence mekanlarında çeşitli ihlaller tespit edildi.

Polis ekipleri, bir eğlence mekanında geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadan alkollü içki tasarruf edilip satışa sunulduğunu belirledi.

Başka bir işletmenin kapatma saatine rağmen faaliyetini sürdürdüğü, bir diğer işletmenin ise hem kapanış saatine uymadığı hem de müzik izninde belirtilen kuralları ihlal ederek saat 02.30’a kadar müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Bahse konu işletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçak yaşam ve sarhoşluk nedeniyle tutuklama

Polis ekiplerinin ülke genelinde kaçak yaşamla mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde ise yasal statüsü olmadığı halde KKTC’de ikamet ettiği belirlenen bir kişi tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da kamuya açık bir yerde 217 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen A.G. (E-49) de suçüstü tutuklandı.

Polisin tüm olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.