Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 12.00 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde bir arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın sonucu yaklaşık 4 dönümlük arazideki kuru otlar ile bir akasya ağacı yanarak zarar gördü.

Yine Haspolat’ta saat 13.40’ta ise bir tır araç üzerinde taşınan bir dozerin elektrik hatlarına temas etmesi neticesinde kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu ve yaklaşık bir dönümlük arazideki kuru otlar ile çöp ve molozlar yandı.

Her iki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.