-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

Sağlık Bakanlığı, 2022 yılı ‘İhbarı Zorunlu Hastalıklar’ listesini yayımladı. Veriler ürkütücü sonuçlar ortaya koydu. Buna göre bulaşıcı hastalıkların çok büyük kısmı 2022 yılında 3'üncü ülke vatandaşlarında görüldü.



Hastalıkların çoğu 3'üncü ülke vatandaşlarında saptandı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında diğer ülke vatandaşlarında en fazla Hepatit B, AİDS ve uyuz hastalıklarına rastlandı.

2022 Yılında diğer ülke vatandaşlarında 7 aktif Hepatit B, 1045 Hepatit B taşıyıcısı, 177 Anti HCV (Hepatit C'nin karaciğer enfeksiyonuna yol açması), 22 HCV GNA (Hepatit C virüsünün kanda olması), 4 Gonore (cinsel yolla bulaşır), 1 menenjit, 27 sifilis (frengi), 3 su sçiçeği, 2 akciğer TCB (tüberkuloz), 49 AİDS, 1 tifüs, 64 uyuz ve 3 sıtma vakasına rastlandı.



Uyuz vakalarında büyük artış

Diğer ülke vatandaşlarında durum buyken KKTC vatandaşlarında görülen vaka sayıları ise hayli düşük. 2022 Yılı içerisinde KKTC vatandaşlarında görülen hastalık ve sayıları şöyle: 1 aktif akciğer hepatit B, 3 su çiçeği, 1 sifilis, 7 AİDS, 1 Brusella, 82 uyuz ve 2 genital verrü.



Toplam 161 uyuz vakasına rastlandı

Bu rakamlarla 2021 yılına baktığımızda Uyuz hastalığının 4 kat arttığı gözlemlendi. 2021 yılının tamamında 15 kişide tespit edilen uyuz, 2022 yılı Ocak-Aralık aylarında 161 kişide görüldü…



AİDS vakaları da arttı

HIV pozitif vakaları da bir önceki yıla göre oldukça yükseldi. 2022 yılında KKTC vatandaşı 7 kişi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 16 kişi ve diğer ülke vatandaşı 45 kişiye HIV teşhisi konuldu.



Rogers: Bu veriler ortadayken Sağlık Bakanlığı ne yapıyor?

Sağlık Bakanlığı'nın bu verilerini Gündem Kıbrıs'a değerlendiren Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Sağlık Bakanlığı'nın bu verileri açıklamasının yeterli olmadığını, bununla ilgili sağlık politikası oluşturması gerektiğini kaydetti. "Bu oranlar ortada peki biz bunları önlemek için ne yapıyoruz?" diye soran Rogers, özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıkları önleme konusunda okullarda cinsel eğitim verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.