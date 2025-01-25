Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

25.01.2025 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Hastane Çemberi mevkiinde, Samuel KARENZI (E-25) yönetimindeki PH 933 plakalı araç ile Gönyeli Çemberinden gelip şehir içi istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Hastane Çemberine geldiğinde, çemberi dönmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yapması sonucu, o esnada çemberi dönmekte olan Fikret SINIRGEÇ (E-38) yönetimindeki JZ 259 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çapmanın etkisiyle savrulan JZ 259 plakalı araç, yoln kenarındaki kaldırıma da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.