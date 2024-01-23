Alithia gazetesi, elektrik kesintisinden hastanenin kuzey bölümündeki eczane ile röntgen bölümünün etkilendiğini ve iki kişinin de asansörde kaldığını yazdı.

Haberde, olay nedeniyle eczanenin yarım saatliğine kapandığı, bazı viziteler, ameliyatlar ve müdahalelerin ertelendiği, asansörde kalanların kurtarılması için de itfaiyenin çağırıldığı ifade edildi.

Gazete, elektriklerin kesilmesiyle UPS sisteminin ve jeneratörlerin devreye girdiğini, böylelikle mevcut ameliyatların ve acil servis hizmetlerinin aksamadığını kaydetti.