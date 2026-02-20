Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. saat 06.10'daki depremin derinliği 9.27 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 06.10'da meydana gelen depremin derinliği 9.27 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.