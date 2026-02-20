Bunlar da ilginizi çekebilir

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Saat 06.10'da meydana gelen depremin derinliği 9.27 kilometre olarak kayıtlara geçti.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Erdoğan: 200'ü aşkın firmamızın 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. saat 06.10'daki depremin derinliği 9.27 kilometre olarak kaydedildi.

