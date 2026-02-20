Girne Belediyesi, son iki gecede yaptığı çalışmalarla Rauf Raif Denktaş Meydanı’ndaki trafik ışıklarında Lefkoşa istikametine dönüş şeridini genişleterek yolu üç şeride çıkardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların devamında yolun kuzeye doğru genişletileceği, çarşı istikametine dönüş için dördüncü şeridin ve toplu taşıma araçları için durak cebinin yapılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Konunun tarihçesini bilmeyenler ‘ne var bunda’ diyebilir ancak bu çekilişlerin yapılabilmesi için çok ciddi projeler üretildi, protokoller imzalandı, ihaleler yapıldı. Adım adım düşüncelerimizin hayat bulduğunu görmek mutluluk verici. Az laf, çok iş…” ifadelerini kullandı.