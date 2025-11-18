Hatipoğlu, komisyonun yürüttüğü çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir açıklama yaptı.

“Madde kullanımı artık yalnızca sağlık boyutuyla sınırlı değil; gençlik, güvenlik ve toplumsal istikrar açısından belirleyici bir faktör haline geldi.” diyen Hatipoğlu, Komisyonun temel hedeflerini şu şekilde ifade etti:

“Komisyonun ana amacı; madde kullanımını azaltmak, kurumlar arası uyumu artırmak, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini geliştirmek, risk gruplarına yönelik programları yaygınlaştırmak ve tüm bunları etik kurallar çerçevesinde, veri temelli bir yaklaşımla yürütmektir. Stratejik öncelikler arasında, ‘koruyucu çalışmaların artırılması’, ‘eğitim kapasitesinin geliştirilmesi’, ‘rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi’, ‘uluslararası işbirliklerinin genişletilmesi’ ve ‘1191 Danışma ve Destek Hattı’nın güçlendirilmesi’ vardır”

- Eğitim ve Farkındalık: “Yüzlerce eğitimle binlerce kişiye ulaştık”

Hatipoğlu, yıl boyunca okul çalışanları, aileler, kamu personeli ve risk grupları dâhil çok geniş bir kesime eğitim verildiğini söyledi. Komisyon üyelerinin 80 saati aşan Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimlerine katıldığını hatırlatttı.

“BDT temelli yaklaşımı kurumsal düzeyde uygulayan resmi yapıyız” diyen Hatipoğlu, Bu çalışmalarla; gençlerde koruyucu davranışların güçlendiğini, terapistlerin güncel tekniklerle donatıldığını, ve riskli davranışların erken fark edildiğini aktardı.

Hatipoğlu, sosyal uyum merkezi faaliyetleri, bireysel danışmanlık, beceri kazandırma atölyeleri ve tedaviye yönlendirme programlarının yıl boyunca devam ettiğini de vurguladı.

- Uluslararası Bilimsel İş Birlikleri: “ABD ve Avrupa’dan uzmanları bir araya getirdik”

Komisyonun organizatörlüğünde düzenlenen ICODAAS 2025’te, ABD ve Avrupa’dan çok sayıda uzmanın biraraya geldiğine değinen Hatipoğlu, Katılımcılar arasında Prof. Dr. Dr. (h.c.) Marilyn A. Huestis, Prof. Dr. Eva Hoch, COL Marisol Castaneto ve Dr. Kayla Ellefsen’in yer aldığına dikkat çekti. Hatipoğlu, “Bu organizasyon, Komisyonun uluslararası görünürlüğünü belirgin şekilde artırdı.” dedi.

Hatipoğlu ayrıca Komisyon uzmanlarının televizyon programları ile topluma düzenli bilgi aktardığını ve yıl boyunca süren BDT ile sistemik yaklaşım süpervizyonlarıyla hizmet kalitesinin yükseltildiğini vurguladı.

- ESPAD Çalışmaları: “Avrupa ile eş zamanlı veri üreten bir yapıya dönüştük”

KKTC’nin, Avrupa’da gençlik verilerinin en önemli kaynaklarından biri olan ESPAD’i Avrupa Birliği ile aynı dönemde uyguladığını söyleyen Hatipoğlu, “Gençlerin risk ve koruyucu faktörlerini artık Avrupa standartlarında ölçüyoruz.” ifadesini kullandı. Hatipoğlu, ESPAD raporunun, geçen yılda olduğu gibi bu yıl da çevrim içi kitap formatında yayımlanması için tüm hazırlıkların tamamlandığını, ülke genelinde yürütülecek yeni araştırmalar için bilimsel süreçlerin devam ettiğini bildirdi.

- 1191 Danışma ve Destek Hattı ve Dijital Altyapı: “Topluma erişimi kolaylaştırdık”

Hatipoğlu açıklamasında Komisyonun dijital eğitim ve yayın platformunun tamamlandığını, bu sistemin, bilimsel içeriklere kolay erişim sağlayarak şeffaflığı güçlendirdiğini de ifade etti.

- 2026 Hedefleri: “Kalıcı bir yapı inşa ediyoruz”

Hatipoğlu, gelecek dönemin önceliklerini de “Yeni merkezlerin hayata geçirilmesi, eğitim modüllerinin sürdürülmesi, dijital izleme ve eğitim altyapısının geliştirilmesi, aile destek programlarının genişletilmesi, uluslararası süreçlere aktif katılım ve ESPAD ve genel nüfus araştırmalarıyla veri tabanının genişletilmesi” olarak sıraladı.

Hatipoğlu, bu adımların, ülkenin bağımlılıkla mücadele gücünü kalıcı biçimde artıracağını vurguladı ve “Hedefimiz güçlü ve sağlıklı bir toplum” değerlendirmesinde bulundu.