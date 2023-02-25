Meteoroloji Dairesi’nin 25 Şubat-3 Mart tarihli hava tahmin raporuna göre bugün yağış bekleniyor. Rapora göre bugün hava alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli; diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı bulutlu zamanla yer yer hafif yağmurlu; yarın ve Pazartesi parçalı ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli; haftanın diğer günlerinde ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 19- 22 derece, diğer günlerde ise 23- 26 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.