Doların, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesiyle güçlü kalması altın üzerinde baskı yarattı.

Spot altın, yüzde 0,4 düşüşle ons başına 3.985,89 dolara geriledi. Çarşamba günü ise Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,2 kayıpla 4.001,60 dolara indi.

Külçe altın, güçlü dolar ve Fed’in faiz artıracağı beklentilerinin etkisiyle çarşamba günü Kasım 2025’ten bu yana ilk kez kritik 4.000 dolar/ons seviyesinin altına geriledi.

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar bu yıl Fed’den üç faiz artırımı bekliyor ve eylül ayında faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 67 olarak fiyatlıyor.

ABD doları çarşamba günü üst üste üçüncü işlem gününde de yükselerek 13 ayın zirvesine çıktı. Bu durum, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü Fed Başkanı Kevin Warsh’ın ileriye dönük faiz yönlendirmesini azaltma planını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ancak Fed politika yapıcılarının, İran çatışmasının enflasyon üzerindeki etkisi konusunda açık fikirli olması gerektiğini de vurguladı.

Öte yandan yetkililer, Lübnan ile İsrail’in, İsrail güçlerinin Hizbullah ile savaş sırasında işgal ettiği Lübnan topraklarının bir kısmını Lübnan ordusuna devretmesini öngören, ABD destekli bir öneriyi görüştüğünü belirtti. Bu adım, işgal altındaki bölgelerde Lübnan’ın kontrolünü yeniden tesis etme yönünde bir gelişme olabilir.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,2 düşüşle 57,33 dolara, platin yüzde 0,2 kayıpla 1.575,85 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,3 artışla 1.170,25 dolara yükseldi.