Dairenin yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, 22-28 Nisan tarihleri arasında bölge önce alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli, ardından ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bu sabah saatlerinde yer yer sis, cuma günü ise sağanak bekleniyor. Yarın ise hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 29 – 32 derece, sahillerde 25 – 28 derece; ikinci yarısında ise iç kesimlerde 24 – 27 derece, sahillerde ise 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, bugün kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette; diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.