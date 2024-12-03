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Bazı vatandaşlar gölün kıyısındaki buzların üzerine çıkarak, keyifli anlar yaşadı. Atlı kızakçı Atakan Taşdemir, atlarla gölün üzerine çıkmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Gölümüz 3-4 göndür dondu üzerine çıkmaya başladık, önümüzdeki hafta atlı kızaklarımızı da buzun üzerine çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisinde buz tabakaları oluşan göl, ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı. Atlı kızakçılar, etrafı beyaza bürünen göl kıyısında vatandaşlara hizmet veriyor.

Atlı kızakçı Davut Daşdemir, “ Çıldır Gölü'nün üzerindeydik. Ölçümlerimizi yaptık. Dün 5 santimdi, bugün geldik tekrar ölçüm yaptık buz kalınlığı 10 santim oldu. resim çekmek ve yürüme amaçlı herkes buzun üzerine çıkabilir “ dedi.

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