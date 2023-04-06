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Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerden yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, Perşembe günü fırtınamsı esecek.

Hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

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Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, hava periyot içerisinde genellikle parçalı bulutlu geçecek. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri yağış bekleniyor.

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