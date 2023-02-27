Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatını kaybedenler için okutulan Mevlid-i Şerif’e katıldı Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatını kaybedenler için okutulan Mevlid-i Şerif’e katıldı

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş’un verdiği bilgiye göre, belirtilen günlerde 07.30’da başlayacak tatbikat, 22.00’ye kadar sürecek.

Atış süresince kara, deniz ve hava olacak şekilde bölgeye girmenin yasak olduğu duyuruldu.