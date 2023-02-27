Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş’un verdiği bilgiye göre, belirtilen günlerde 07.30’da başlayacak tatbikat, 22.00’ye kadar sürecek.
Atış süresince kara, deniz ve hava olacak şekilde bölgeye girmenin yasak olduğu duyuruldu.
Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş’un verdiği bilgiye göre, belirtilen günlerde 07.30’da başlayacak tatbikat, 22.00’ye kadar sürecek.
Atış süresince kara, deniz ve hava olacak şekilde bölgeye girmenin yasak olduğu duyuruldu.
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