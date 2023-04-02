2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Havva Çoban, “Kim bilir belki Oğlum Hüseyin için bir mucize de ben yaşarım” ifadelerini kullandı.

Çoban, “Otizm tanısı almış bir gencin annesi olarak bugüne dair bir şeyler yazma sorumluluğunu hissettim” diyerek, bu konu ile ilgili tavsiyelerde bulunamayacağını dile getirdi. “Keşke deme şansım olsaydı” şeklinde konuşan Çoban, üzgün olduğunu ama otizmin bitmediğini kaydetti.

Havva Çoban’ın tam paylaşımı şu şekilde:

“OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

Otizm tanısı almış bir gencin annesi olarak bugüne dair bir şeyler yazma sorumluluğunu hissettim. Tabi ki biz bu olayı çözdük de bu konu ile ilgili tavsiyelerde bulunacağım diyemiyorum. Keşke deme şansım olsaydı. Ancak üzgünüm ama otizm bitmiyor...

Bazı rahatsızlıklar gibi belli bir tedavi süreci de yok. Her geçen gün artsa da Korkmayın! bulaşıcı bir rahatsızlık da değil. Sosyal iletişim ve etkileşim bozukluğu olan Otizm hayat boyu devam eder. Ama tabi ki her birey içinde seyri farklıdır ve bilimsel olarak tek tedavi yöntemi özel eğitim.

Tabi ki her çocuk içinde farklı bir seyir izlendiği için bugün ileri düzeyde otizm tanısı almış bir birey bir bakarsınız özel eğitimle çok iyi bir noktaya gelebiliyor. Alternatif tedavi yöntemleri de zaman zaman mucizeler yaratıyor, okuyoruz.

Kim bilir belki Oğlum Hüseyin için bir mucize bende yaşarım...Zamanla beklentiler azalsa bile umut hiç bitmiyor…”