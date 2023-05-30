-ÖZEL HABER

Yaz mevsiminin 'tatile çıkmak' anlamı taşıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Gündem Kıbrıs muhabiri sokağa çıkarak vatandaşlara tatil planlarını sordu.

Ülkedeki hayat pahalılığı nedeniyle geçim derdine düşen bir çok vatandaş için tatil bir hayal olmaktan öteye geçmiyor.

"Hayal çok ancak para yok' diyen vatandaşlar için tatil artık sadece 'masraf' anlamı taşıyor.

Hayallerinde Türkiye, Amerika ve cruize turları olan vatandaşlar, bu yazı KKTC'de sahil kenarlarında ya da evlerinde vantilatör karşısında geçirmeyi planlıyor.