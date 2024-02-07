“İstatistik Kurumunun açıklamış olduğu Ocak 2024 HP. 3,84 olarak açıklanması inandırıcı olmadığı gibi sepetinde güncellenmesini ne kadar elzem olduğunda açıkça ortaya koymaktadır” denilen Kamu-Sen açıklamasında şunlar kaydedildi:

Market fiyatlarında her gün artış yaşanırken ve ülkede pahalılığa bağlı et krizi yaşanırken, somun ekmeğin fiyatının bile hükümetle üretici arasında anlaşmazlığa yol açan bir ortamda Ocak ayının 3,84 olarak açıklanması akla zarar vermektedir. İleriye gidemeyeceğinin kanıtıdır.

Hükümet’e tavsiyemiz hayat mademki bu kadar ucuz, halkımızın hangi yerlerden daha ucuz alışveriş yapabileceğini açıklamasını bekliyoruz.

Bu yapılan çalışmaların gerçek istatistik üzerinden yapılmadığının kanıtı olduğunu gözlemekteyiz.

Türkiye cumhuriyetinde özellikle TL olarak piyasadan alışveriş yapılırken, orada Ocak H.P. 6,70 olarak açıklanması bizlerin bu konudaki rahatsızlığınızda ortaya koymaktadır.

O nedenle sepetin biran önce güncellenmesi ve doğru ürünler üzerinden H.P. endeksinin açıklanmasının elzem olduğunu bir kez daha kamuoyunun bilgisine getiririz.