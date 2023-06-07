-ÖZEL HABER

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları düzenlediği basın toplantısında hayvancıların kur artışından dolayı çok zor durumda olduğunu, Tarım Bakanlığı ve hükümetin bu noktada kurları sabitlemediği takdirde üretimin durma noktasına geleceğini söyleyerek, Pazartesi günü Bakanlıkla yapılacak olan görüşmede bir çözüm üretilmediği takdirde eyleme gideceklerini söyledi.



Naimoğulları yaptığı açıklamada, “Çiğ süt fiyatlarını 15 Haziran itibarıyla sabitleyelim dedik. Limanlarda üreticinin girdi maliyetleri, yem fiyatlarında kuru sabitleyelim dedik. Dolardaki ciddi artıştan dolayı ciddi endişe içindeyiz ve bun konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Az önce tarım bakanlığından arandık. Pazartesi bir araya gelme talep edildi. Pazartesi günü çiğ süt fiyatında doğrudan gelir desteklerinin artırılmaması noktasında eylem tarihi açıklayacağız. Biz her gün ölüyoruz. Artık bu işi yapacak durumda değiliz. Siyasiler kaçamak yaparak bu konulardan kaçarak bir çözüm üretmemeye çalışıyorlar. Bu konulara çözüm üretmeden Türkiye’deki seçimin arkasına saklandılar. Şimdide döviz yükselişinin arkasına sığınıyorlar. Üretim noktasında derhal kurları sabitlesinler. Derhal ülkeye gelen hammadde ve yem fiyatlarını kur bazında sabitlesinler. Üreticinin sütünü döviz kuruna endeksli olarak ortaya koysunlar ki üretici ayakta kalabilsin. Yöneticiler bunlara çözüm bulmak zorundadır. Yoksa kimse ayakta kalamayacak. Öğlene kadar dövizdeki artış yüzde 7 ise biz nereye gideceğiz? Pazartesi çözüm yoksa eylem tarihi açıklanacaktır. Eğer çözüm bulunmazsa gereken çözümü sokaklarda arayacağız” dedi.