Ağırdağ’da meydana gelen havyan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan M.D. ile O.S. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Hüseyin Özerenler, 28 Mart 2023 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Ağırdağ’da, zanlı M.D’ye ait ağıl içerisinde, Veteriner Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan kontrolde, ithali yasak olan 68 adet erkek dananın gümrüksüz olarak tasarruf edildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların tutuklandığını, danalara Veteriner Dairesi tarafından el konulduğunu söyledi.

Özerenler, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı O.S’nin de gözaltına alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Özerenler, zanlıların cep telefon görüşmelerinin inceleneceğini belirtti.

Danalarla ilgili veteriner dairesinden rapor beklediklerini de aktaran Özerenler, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.