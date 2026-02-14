Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile küçükbaş üreticilere yönelik desteklerin karşılıklı istişare edilerek belirlenmesi amacıyla 14 Şubat 2026 tarihinde Bakanlık binasında görüşme yapılması için Birlik yöneticilerini davet ettiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Bakan’ın binada bulunmasına rağmen, ön giriş kapısının kilitli olduğu gerekçesiyle herhangi bir iletişim kurulmadan Birlik yöneticilerinin ayrıldığı belirtilerek, esas amacın istişare ve iş birliği olmadığı savunuldu. Açıklamada, Bakanlığın tüm üretici kesimlerle ayrım gözetmeksizin iletişim içinde olmayı ve katılımcı iş birliğini benimsediği vurgulandı; istişare ortamının bilerek sabote edildiği öne sürüldü.

Bakanlık, Başbakan ve hükümetin desteğiyle tarım sektörünü desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Küçükbaş süt fiyatları ve destekler

1 Ocak 2026 itibarıyla küçükbaş süt fiyatlarının ve süt üzerinden verilen destek miktarlarının artırıldığı belirtilen açıklamada, güncel çiğ süt alım fiyatları ve destekler şöyle sıralandı:

Koyun sütü

Soğuk zincir: Süt fiyatı 48.00 TL – DGD 12.00 TL – Üretici 60.00 TL – PDO destek primi 8.00 TL

Buzlukta soğutulmuş: 45.00 TL – DGD 12.00 TL – Üretici 57.00 TL

Toplama merkezi: 39.60 TL – DGD 12.00 TL – Üretici 51.60 TL

Açık: 37.00 TL – DGD 2.20 TL – Üretici 39.20 TL

Keçi sütü

Soğuk zincir: 37.00 TL – DGD 12.00 TL – Üretici 49.00 TL – PDO destek primi 8.00 TL

Buzlukta soğutulmuş: 33.00 TL – DGD 12.00 TL – Üretici 45.00 TL

Toplama merkezi: 27.60 TL – DGD 12.00 TL – Üretici 39.60 TL

Açık: 27.35 TL – DGD 2.10 TL – Üretici 29.45 TL

Hayvan başı destek ve arpa uygulamaları

Küçükbaş hayvan başı (kulak parası) desteğinin 2026 yılı için hayvan başına 2 bin 500 TL olarak belirlendiği ve iki taksitte ödeneceği duyuruldu.

Üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla hibe arpa desteği verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilirken, 31 Ocak 2026’da sona eren faiz destekli (faizsiz) kredili yemlik arpa teslim alma süresinin 28 Şubat 2026’ya uzatıldığı açıklandı. Faizsiz kredili yemlik arpa geri ödemelerinin ise 31 Nisan 2026’dan 31 Mayıs 2026’ya ertelendiği kaydedildi.

İthal damızlık küçükbaşlara destek

Küçükbaş hayvan destek ödemelerinin dönemsel hayvan varlığı üzerinden ve 12 ay üzeri anaç hayvanlara yapıldığı hatırlatılan açıklamada, 31 Aralık 2025 veya uzatılmış haliyle 31 Ocak 2026 itibarıyla yaş sınırını doldurmayan ithal damızlık küçükbaş hayvanlara hayvan başı desteğin Haziran ayı beyanlarından itibaren, yaş şartını sağlamaları halinde ödeneceği belirtildi.

Bakanlık, ithal hayvanlara mevcut sistem dışında ödeme yapılmasının üreticiler arasında haksızlığa yol açabileceğini savundu.

Açıklamada, üretici dostu bir anlayışla desteklerin süreceği vurgulanarak, Bakanlık ve bürokratlara yönelik asılsız itham ve suçlamalara müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.