Geçim Kaynağı ve İkameti Yok, Tutuklandı
İskele'de Long Beach Çemberinde İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından bugün saat 14.40'ta gerçekleştirilen operasyon sonucu, H.T. (E-29)'nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 45 gram ağırlığından hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 8 gram ağırlığından kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 575 TL, 2 bin 365 Euro ve 60 Stg nakit paralar bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs suçüstü hali gereği tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.