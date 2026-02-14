Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde etkili olan yağışların ardından, derelerden gelen moloz, çamur, dal parçaları ve çeşitli atıkların su kanallarında tıkanmalara yol açmaması amacıyla başlatılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Bu kapsamda, özellikle regülatör bölgeleri ile kanalın sifon kısımlarında biriken atıkların ekipler tarafından temizlendiği, suyun doğal ve kesintisiz akışının yeniden sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Su İşleri Dairesi’nin, kanal ve regülatörlerde periyodik kontrollern sürdüreceği, olası risklerin erken tespit edilerek gerekli müdahalelerin zamanında yapılacağı ifade edildi.