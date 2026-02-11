Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kasaplar Birliği, toplumun, en temel tüketim maddelerinden ete, uygun fiyata ulaşması ve Güney Kıbrıs ile rekabet edebilir noktaya gelmesi amacıyla yapılan çalışmaları anlatmak üzere basın toplantısı düzenledi.

KTÖS’te yer alan basın toplantısında söz alan Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt, oluşumu organize eden sendikacılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Gailemiz üreticidir, üretimdir, çocuklarımızdır, toprak, halk, devlet, bayrağımızdır” dedi.

Et sorununun hiç bitmeyen bir sorun olduğunu söyleyeb Onalt, üretimde girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ve piyasanın da sürekli Güney Kıbrıs ile mukayese edildiğine işaret etti. Onalt, bunu aşmak için çalıştıklarını ve temel gıda maddesi eti halka sunmak için çalıştıklarını kaydetti. Onalt, girdi maliyetleri ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi konusunda hükümete eleştirilerde bulundu.

Güçlü bir kooperatif kurulması, mezbahaların küçültülmesi, tek kalemden hayvanların bir yerde toplanması, fiyat belirlenmesi, hayvancı mağdur edilmeden et ithal edilmesi gerektiğini kaydeden Onalt, Güney Kıbrıs ile rekabet edebilir bir yapı, denetim ve hayvan sınıflanması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Önemli olanın hükümetin ne katkı koyacağı, halkı nasıl düşüneceği olduğunu belirten Onalt, hükümete halk için baskının artırılacağını kaydetti ve kooperatif konusunun başarılı olacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

Hükümetin kooperatife destek vermesi ve girdi maliyetlerinin düşmesi gerektiğini belirten Onalt, bunu sağlamak adına hayvancılıkla ilgili diğer kooperatifleri işletmeye de talip olduklarını söyledi.

-Şenkaya

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya da, et konusunun yıllardır kanayan yara olduğunu belirterek, “ekonomi güneye kaydı” söylemlerine çözüm üretilemediğini ve bu konuda devlet adım atmadığı için durumun aynen devam ettiğini söyledi.

Bunun için sendikaların da desteğiyle bir araya gelen birliklerin soruna çözüm bulmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Şenkaya, fiyatların yükselmesinin girdi maliyetlerinden kaynaklandığını kaydetti.

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kooperatif kurmayı düşündüklerini ve devlet destek verirse bir yerden çıkacak fiyatla Güney Kıbrıs ile rekabet edebilecek et satışı yapacaklarını belirten Şenkaya, devletin süspansiyon desteği verebileceğini söyledi.

Şenkaya, “Amacımız üreticiye zarar vermeden toplumun kaliteli ve ucuz ete ulaşmasını sağlamak” olduğunu ve bunun ancak hep birlikte başarılabileceğine inandığını belirtti.

-Tulga

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da, ete ulaşım ve tüketmenin önemli olduğuna işaret ederek, bu konuda hükümete ihtiyaç olduğunu söyledi. Tulga, etin topluma uygun fiyatla ulaşması için hükümetin desteği gerektiğini ve bu birlikteliğin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

-KTÖS

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, güçlü bir kooperatif oluşturmak amacıyla yapılan çalışmaları sonrası oluşumun halkla paylaşılmasını planladıklarını ifade etti.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da, ülkede önceliğin halk, çocuklar, gençlik olduğunu belirterek, üretimin de bu çerçevede temel olduğu gerçeğiyle üretimin temel taşları tarım ve hayvancılığın taşıdığı büyük öneme vurgu yaptı.

Hükümetin, üreticileri korumadığını ifade ederek eleştiren Baybora, hükümetin sağlıklı uygun et üretimini vatandaşa sunmak ve sektörün sorunlarını çözmek gibi bir sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Bunun dayanışma ve kooperatifçilikle çözülebileceğini belirten Baybora, “Biz bugün birlik oluyoruz ve bu birlikle hükümete ve topluma mesaj veriyoruz. Ülkede bu konudaki sorunlara, sürdürülebilir şeffaf kooperatifçilik üzerinden çözüm bulunabilir. Hükümet bu sese kulak verip ya katkı koyacak ya da katkı koyacak.” dedi.