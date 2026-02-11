Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin mali yapısından personel politikasına, devlet katkısından gelecek hedeflerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Kırok, göreve geldikleri günden bugüne yaşanan dönüşüm sürecini anlattı.

“Hedeflere Büyük Ölçüde Ulaştık, Ancak Yol Bitmedi”

Göreve başladıkları dönemde belirledikleri hedeflere bugünün koşullarında büyük ölçüde ulaştıklarını ifade eden Kırok, değişen ekonomik, teknolojik ve toplumsal şartların yeni öncelikleri beraberinde getirdiğini söyledi. Sürekli gelişen bir yapı içinde olduklarını vurgulayan Kırok, “Ben hiçbir zaman ‘hedeflerime ulaştım’ demem. Çünkü her ulaşılan nokta bir sonraki hedefin başlangıcıdır. Hedeflerimiz her geçen gün büyüyor ve kapsamı genişliyor” dedi.

Yerel yönetim anlayışlarının temelinde bölge halkına daha refah, daha planlı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunma vizyonunun bulunduğunu belirten Kırok, bu anlayışın dinamik bir süreç olduğunu kaydetti.

“Eşit Artış Vicdani Bir Karardır”

Belediye çalışanlarına yapılan eşit artış kararına ilişkin de konuşan Kırok, aynı kurumda çalışan personele farklı oranlarda zam yapılmasının doğru olmayacağını ifade etti. “Yasa böyle dedi diye birine yüzde 21, diğerine yüzde 18 artış yapmak vicdani değildir” diyen Kırok, çalışanların hak ettiklerini alması için belediye imkânları ölçüsünde en adil kararın alındığını söyledi.

1 Ocak 2026 itibarıyla 2022 yılında Esentepe Belediyesi’ne alınan 20 işçinin kalıcı kadroya yerleştirildiğini açıklayan Kırok, adalet ilkesinin belediye yönetiminde temel değer olduğunu vurguladı. “Sözde değil, özde adaleti uygulamak bizim için bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Borçlu Belediyeden Yatırımcı Belediyeye

Göreve geldiklerinde borç yükü yüksek, araç ve ekipman açısından yetersiz bir belediye devraldıklarını belirten Kırok, üç yıl içinde mali yapıda ciddi bir dönüşüm sağladıklarını dile getirdi.

Belediyenin bütçesinin göreve geldiklerinde yüzde 70’inin maaş giderlerine, yüzde 30’unun ise diğer giderlere ayrıldığını ifade eden Kırok, bugün bu tablonun tersine döndüğünü söyledi. Mevcut durumda bütçenin yüzde 44’ünün maaş giderlerine, yüzde 56’sının ise yatırımlara ayrıldığını belirten Kırok, 2026 yılı hedeflerinin maaş giderlerini yüzde 35 seviyesine çekmek olduğunu açıkladı.

Bu dönüşüm sürecinde çalışanların haklarından da geri adım atılmadığını vurgulayan Kırok, ihtiyat sandığı katkı oranının yüzde 5’ten yüzde 8’e çıkarıldığını söyledi. “Bu başarı hep birlikte elde edilmiştir. Biz bir bayrak devraldık, bizden sonra gelecek olanın da bu bayrağı daha ileriye taşımasını isterim” dedi.

Devlet Katkısında Adalet Vurgusu

Devlet katkısı konusuna da değinen Kırok, mevcut dağılım sisteminin adil olmadığını savundu. 2010 yılında yapılan nüfus sayımına göre katkı dağıtımının sürdüğünü belirten Kırok, aradan geçen yıllarda nüfus yapısının önemli ölçüde değiştiğini kaydetti.

Bölgede 16 bin konut bulunmasına rağmen 12 bin 148 kişi üzerinden katkı aldıklarını ifade eden Kırok, gerçek nüfusun bu rakamın çok üzerinde olduğunu söyledi. Belediyenin maaş ödemeleri için her ay yaklaşık 7 milyon TL ek kaynak yaratmak zorunda kaldığını belirten Kırok, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi yatırımlarının eksiksiz şekilde ödendiğini vurguladı.

“Ortada bir pasta var. Bu pasta büyümeden 18 belediyeye bölünüyor. Pasta aynı kaldıkça adalet sağlanamaz” diyen Kırok, kapsamlı ve güncel bir nüfus sayımının şart olduğunu ifade etti. Güncel verilere göre bazı belediyelerin mevcut katkının yarısını alabileceğini, bazılarının ise iki ya da üç katına çıkabileceğini ileri sürdü.

“Mali Disiplin ve Güçlü Ekip Başarının Anahtarı”

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin yüzde 98–99 oranında hedeflerini gerçekleştirdiğini söyleyen Kırok, güçlü bir ekip çalışmasının bu başarıda belirleyici olduğunu ifade etti. Üç yıl gibi kısa bir sürede mali disiplini sağlayarak yatırım oranını artırmanın ciddi bir emek gerektirdiğini belirten Kırok, elde edilen kazanımların korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Programda yaptığı değerlendirmelerle hem mali yapı hem de yerel yönetim anlayışı konusunda kapsamlı mesajlar veren Kırok, belediyecilikte sürdürülebilirlik, adalet ve planlı büyüme ilkelerinden taviz vermeden yollarına devam edeceklerini vurguladı.