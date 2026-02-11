Sendika, taleplerine Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir yanıt verilmemesi üzerine; acil servisler, yoğun bakım, yatan hasta hizmetleri, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç, örgütlü olduğu kamu sağlık birimlerinde 07.45–15.30 saatleri arasında tüm sağlık hizmetlerini durdurdu.

Tip-İş, genel greve herhangi bir olumlu dönüş olmaması nedeniyle yarın 07.45-15.30 saatleri arasında acil servisler, yoğun bakım, hemodiyaliz, kemoterapi ve yatılı servisler hariç tüm birimlerde grev kararı aldığını açıkladı.

- Gürkut: "Talebimiz hastaya ulaşabilecek, güvenli ve sürdürülebilir hizmet sunabilecek çalışma koşullarının oluşturulması”

Tıp-İş, bu çerçevede Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ndeki Hekimler Sendikası Lokali’nde basın toplantısı düzenledi.

Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut, devam eden eylem ve grev sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyük bir manipülasyonla karşı karşıyayız; üyelerimiz baskı ve mobbinge maruz kalıyor” dedi.

Hekimlerin “az çalıştığı” yönündeki iddiaları reddeden Gürkut, taleplerinin “hastaya ulaşabilecek, güvenli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunabilecek çalışma koşullarının oluşturulması” olduğunu söyledi.

- “Yasal düzenleme olmadan sürdürülebilirlik mümkün değil”

Hizmetlerin sürdürülebilirliği için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Gürkut, 24 saat nöbet tutan bir hekimin ertesi gün dinlenmiş bir meslektaşıyla birlikte 8 saat daha çalışmasının nasıl düzenleneceğini sordu.

Gürkut, kamuoyunda oluşan algıya karşı “anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmak” amacıyla bu toplantıyı yaptıklarını ifade etti.

Kamu sağlık çalışanlarının Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında çalıştığını, buna karşın farklı çalışma ve özlük haklarını düzenleyen yasalar altında çok sayıda statü yaratıldığını ileri süren Gürkut, kamusal sağlık hizmetinin 24 saat kesintisiz sürmesi gereken bir alan olduğunu, tek hekimle yürütülen branşlar, nöbet ve on-call uygulamaları nedeniyle özel düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Mahkeme kararıyla iptal edilen maddeler sonrası mevcut yasada hekimlerin çalışma saatlerini düzenleyen açık bir hüküm kalmadığını belirten Gürkut, buna rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından “tam mesai” adı altında yeni bir uygulamanın gündeme getirildiğini söyledi.

24 saat nöbet tutan hekimin ertesi gün dinlenmeden çalışmaya devam etmesinin hem hekim sağlığı hem de hasta güvenliği açısından ciddi riskler doğurduğunu dile getiren Gürkut, dinlenme süreleri, yemek düzeni, gebelik ve emzirme dönemlerinde nöbet uygulamaları gibi konularda yasal düzenleme bulunmadığını savundu.

Bu koşullarda sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığını söyleyen Gürkut, düzenleme yapılmadan uygulamaya geçilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

- “Hekimler hedef haline getiriliyor”

Örneklerle hekimlerin yaşadığı zorluklara da değinen ve “Hekimler hedef haline getiriliyor” diyen Gürkut, hekimlerin “vatan hainliği” ve “insan sevgisinden yoksun olmakla” suçlandığını söyledi.

Gürkut, grev sürecinde acil servisler, yoğun bakım, yatan hasta hizmetleri, kemoterapi ve hemodiyaliz gibi hayati hizmetlerin sürdürüldüğünü, hekimlerin hangi hastanın acil olduğunu değerlendirme sorumluluğuyla hareket ettiğini; buna karşın bazı idari uygulamaların hasta ile hekimi karşı karşıya getirdiğini ve grev kırıcılığı yapıldığını ileri sürdü.

- “Kamuda görev yapan yaklaşık 488 hekimin yüzde 53’ünün sözleşmeli”

Kamuda görev yapan yaklaşık 488 hekimin yüzde 53’ünün sözleşmeli, mecburi hizmetli veya geçici statüler altında çalıştırıldığını ifade eden Gürkut, bu statülerin geçici olma niteliğini yitirerek kalıcı bir istihdam yöntemine dönüştüğünü savundu.

Bazı hekimlerin 20 yılı aşkın süredir sözleşmeli çalıştığını belirten Gürkut, grev sürecinde sözleşme iptali, mecburi hizmet uzatılması, asalet tasdiki yapılmaması ve nöbet ücretlerinin kesilmesi gibi uygulamalarla hekimler üzerinde baskı kurulduğunu iddia etti.

-"Hekimlerin altı farklı statüde istihdam edilmesi..."

Kamusal sağlık alanının cazibesini yitirdiğini ve nitelikli hekim temininde zorluk yaşanacağı görüşünü dile getiren Gürkut, kamuda hekimlerin altı farklı statüde istihdam edilmesinin maaş, özlük hakları ve çalışma koşullarında eşitsizlik yarattığını söyledi.

Hastane yönetim konseyleri ile danışma kurullarının etkin toplanmadığını da öne süren Gürkut, kamusal sağlık sisteminde yoğun bakım, hematoloji, endokrinoloji ve gastroenteroloji gibi branşlarda ciddi uzman hekim eksikliği bulunduğunu, emekli hekimlerin geçici çözümlerle hizmet verdiğini söyledi.

Altyapı sorunlarına da işaret eden Gürkut, ameliyathanelerde fiziki yetersizlikler bulunduğunu, yatak kapasitesinin artmadığını, polikliniklerde destek personeli eksikliği nedeniyle hekimlerin hem klinik hem idari işleri birlikte yürütmek zorunda kaldığını söyledi.

- “Hekimler haftada 60–80 saat çalışıyor”

Hekimlerin haftada 60–80 saati aşan sürelerle çalıştığını savunan Gürkut, buna rağmen kamuoyunda “az çalışıldığı” yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti. Poliklinik saatleriyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Gürkut, hekimlerin polikliniğe çıkmadan önce yatan hastaların muayenesi, tedavi düzenlemeleri ve sistem kayıtlarını yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Sendikal mücadeleye de değinen Gürkut, Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanlarının direnişine dayanışma mesajı göndererek, örgütlü mücadelenin engellenemeyeceğini belirtti. Gürkut, Tıp fakültelerine kabullerde usulsüzlük iddiaları ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yasa tasarısında yapılmak istenen değişikliklerin mesleğin geleceği ve halk sağlığı açısından risk taşıdığını kaydetti.

Gürkut, “Biz çalışmaya varız. Talebimiz, hastalarımıza ulaşabilecek, iyi hekimlik yapabilecek koşulların oluşturulmasıdır. Bunun sorumluluğu hizmeti yönetmekle yükümlü olanlardadır” dedi.

-Gürkut, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Gürkut, hekimler arasında herhangi bir “savaş” olmadığını, aksine güçlü bir dayanışma bulunduğunu söyledi.

Bazı idari pozisyondaki hekimlerin Sağlık Bakanı’ndan aldıkları güçle sendikal mücadeleyi zayıflatmaya çalıştıklarını ileri süren Gürkut, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin grevi kırmaya yönelik açıklamalarını da eleştirdi.

Meslektaşlarını daha sağduyulu olmaya ve popülizmden kaçınmaya davet eden Gürkut, uzlaşma masasına oturmaya hazır olduklarını, taleplerinin net ve muhatabının belli olduğunu ifade etti.

Hekim sayısının yetersizliği ve yeni hastanelerin açılmasıyla hizmetin nasıl sürdürüleceğine ilişkin bir soru üzerine ise Gürkut, ülkede nüfusun kontrolsüz biçimde arttığını, buna karşın planlamaların hâlâ daha düşük nüfus varsayımı üzerinden yapıldığını savundu.

Gürkut, nüfusun doğru bilinmemesi nedeniyle ilaç temininden hastane planlamasına, hekim istihdamından hizmet kapasitesine kadar birçok alanda ciddi aksamalar yaşandığını ileri sürdü.

Gürkut, hekimlerin talebinin hastalara daha iyi hizmet sunulmasının önünün açılması olduğunu yineleyerek, hekimlerin çalışma koşulları ve özlük haklarının bunun temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Kamusal alanda sağlık çalışanlarını tutabilecek koşullar yaratılmadığı takdirde yakın gelecekte hekim bulunamayacağını dile getiren Gürkut, “tam mesai” söylemiyle sunulan düzenlemelerin hasta yararından çok farklı amaçlar taşıdığını savundu.

- Dalkan: "Yapısal sorunların üzeri örtülmeye çalışılıyor"

Tıp-İş Başkanı Gürkut’un konuşmasının ardından söz alan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan ise, kamu hekimlerinin ve kamusal sağlık hizmetinin sorunlarının çözümü için başından beri Sağlık Bakanlığı ve Tıp-İş ile iletişim içinde olduklarını, ancak gelinen noktada yapısal sorunların üzerinin örtülmeye çalışıldığını düşündüklerini söyledi.

Hekimlerin kamuoyu önünde hedef haline getirilmesini eleştiren Dalkan, bu söylemlerin sağlıkta şiddet riskini artırdığına dikkat çekti.

“Tam mesai” tartışmalarının sistemdeki yapısal kapasite sorunlarını çözmeye yönelik olmadığını savunan Dalkan, yeni hastanelerin insan gücü, altyapı ve yardımcı personel planlaması yapılmadan açılmasının hasta güvenliğini riske atacağını ifade etti.

- Barçın

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Erol Barçın da amaçlarının grev yapmak değil, çalışma koşulları düzelir düzelmez hizmeti yeniden başlatmak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nı çözüm masası kurmaya davet eden Barçın, hekimliğin “08.00–17.00” mesaisiyle yapılabilecek bir meslek olmadığını, ameliyat ve nöbetlerin hasta güvenliği sağlanana kadar sürdüğünü dile getirdi.