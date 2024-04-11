GÜNDEM KIBRIS- PELİN YÜKSELAY

Dövizdeki son gelişmeleri Gündem Kıbrıs’a değerlendiren Ekonomist Mehmet Saydam, dövizin faiz oranlarının yükseltilmesi ile baskılandığını, bundan sonraki süreçte bu baskının daha fazla devam edemeyeceğinden dövizin yeniden tırmanmaya başlayacağını kaydetti.

“Dövizin yükselmesi Türkiye’deki seçimin bitmesi ile alakalı değil, kötü yönetimle alakalı” diyen Saydam, tek haneli olan faiz oranlarının çift haneye çıkarılmasının etkilerinin önümüzdeki günlerde görüleceğini söyledi.

“Döviz ne zaman düşer?” sorusuna ‘düşmeyecek’ diye yanıt veren Saydam, Haziran ayında Sterlin’in 50 Türk Lirası’na çıkabileceğini kaydetti.