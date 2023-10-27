Hellim Koordinasyon Kurulu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında toplandı. Başbakanlık, AB Koordinasyon Merkezi Evren Çavdır Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ozan Özuyanık, AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğulları ve Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Odası, Sanayi Odası ile Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı.

Toplantıda, son dönemde, Kıbrıs Rum kesiminin yapmış olduğu talep doğrultusunda küçükbaş süt oranlarında yapılan değişikliğin görüşülmesi üzerine Basbakanlığa bağlı Hellim Koordinasyon Kurulu ilgili bakanlıklar ve sivil toplum örgütleri ile durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda ayrıca, ülkemizin geleneksel ürünü olan hellimin menşe korumalı ürün olarak Avrupa Komisyonu tarafından tescil edilmesi ile birlikte üreticilerimizin Avrupa’ya ihracat edebilmeleri yönünde teknik ve siyasi anlamda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Değerlendirme toplantısı sonrasında kurumlarımızın ve üreticilerimizin yapılan değişiklik konusunda menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli olan tüm temasların ivedi olarak yapılması karara bağlandı.