Sistemde esnek bir güneş pili ve elektronik bir cihaz kullanılıyor. Bunlar birlikte vücudun ortam sıcaklığındaki değişikliklere uyum sağlamasına olanak tanıyan kıyafeti oluşturuyor.

Araştırmacılar, kişileri sıcak ya da soğuk tutmayı amaçlayan geleneksel kıyafetlerin giyilmesinin iklim değişikliği sürerken nihayetinde zorlaşacağını belirtiyor. Fakat geleneksel kıyafetler dış uzay ya da diğer gezegenler gibi ekstrem koşullarda daha da tehlikeli olabilir.

Dolayısıyla hem aşırı sıcak hem de aşırı soğuk koşullara hızla uyum sağlayabilen kıyafetler, zorlu ortamları keşfedenler için hayati önem taşıyabilir.

Yeni çalışmada bilim insanları bu sistemin geleneksel kıyafetlerle birleştirilebileceğini söylüyor. Sistem eklendiğinde bu cihaz 10,1 santigrat derece soğutma ve aynı zamanda vücut sıcaklığına göre 3,2 santigrat derece fazladan sıcaklık sağlayabiliyor.

Bu da dışarıdaki sıcaklık 12,5 ile 37,6 santigrat derece arasında değişirken bile sistemin kullanıcıları 32-36 derecelik konforlu ısı aralığında tutabileceği anlamına geliyor.

Çalışmanın yazarları sistemin sadece 12 saatlik güneş ışığıyla 24 saatlik kullanım sağladığını belirtiyor.

Yeni teknolojiyi geliştirenlerden farklı araştırmacılar, çalışmayla birlikte yayımlanan ilgili bir makalede bu teknolojinin "bilfiil kontrol edilen, kendi kendine çalışan ve giyilebilir, bölgesel sıcaklık yönetimi sistemleri geliştirmek ve insanların zorlu ortamlara daha fazla uyum sağlaması için birçok imkan sunduğunu" yazdı.

Tek bir enerji kaynağıyla sınırlı kalmayan ve fazladan toplanan enerjinin özel koşullar altında elektronik cihazlara bile güç sağlayabileceği, her türlü hava koşuluna uygun bir ısı yönetimine ulaşılmış bir geleceği hayal etmek mümkün.

Yeni çalışma dün Science bilimsel dergisinde yayımlanan "Self-sustaining personal all-day thermoregulatory clothing using only sunlight" (Yalnızca güneş ışığı kullanarak kendi kendine yeten ve tüm gün kullanılabilen kişisel ısı düzenleyici kıyafet) başlıklı makalede açıklandı.