Birçok kişinin sevdiği bitter çikolatanın, vücutta birçok olumlu etki oluşturduğu ortaya çıktı. Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni ve Beslenme Uzmanı Esra Koçak'ın açıklamalarına göre, antioksidan özelliği yüksek bir besin olan bitter çikolata içerisinde bulundurduğu finilatinamin maddesi ile mutluluk hormonunun salgılanmasında yardımcı olurken vücutta bulunan yararlı bakterilerin artmasına da imkan sağlıyor.

Günde 20 gramdan fazla bitter çikolatanın tüketilmemesini gerektiğini belirten Esra Koçak, "Bitter çikolata antioksidan özelliği yüksek bir besindir. Bu özelliğiyle doku hasarının önlenmesinde, kanser, parkinson ve alzheimer gibi hastalıklardan korunmada yardımcıdır. Bitter çikolata kan basıncının düşmesinde etkilidir. Bu durumda kalp hastalıkları riskini azaltır" dedi.

Hangi bitter çikolatalar sağlığa yararlı?

Bitter çikolatanın Alzheimer, kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu olduğunu belirten Koçak, "Kakao ağacı çekirdeğinden yapılmış bitter çikolata çalışmalarla da kanıtlanmış faydalı bir besindir. Öncelikle çikolatanın bitter olarak kabul edilebilmesi için en az yüzde 50 oranında kakao yağı içermelidir. Sağlık açısından faydalarından bahsedebilmek içinde kakao yağı yüzdesinin en az yüzde 70 olması gerekir. Besleyici özelliği, sindirime yardımcı olma özelliği ve önemli miktarda içerdiği demir, magnezyum, bakır, çinko, selenyum ve potasyum gibi minerallerden bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'Depresyonun tatlı ilacı da diyebiliriz'

Koçak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bitter çikolata antioksidan özelliği yüksek bir besindir. Bu özelliğiyle doku hasarının önlenmesinde, kanser, parkinson ve alzheimer gibi hastalıklardan korunmada yardımcıdır. Bitter çikolata kan basıncının düşmesinde etkilidir. Bu durumda kalp hastalıkları riskini azaltır. Bitter çikolata için depresyonun tatlı ilacı da diyebiliriz. İçerdiği finilatinamin maddesi mutluluk hormonunun salgılanmasında yardımcıdır, aynı zamanda bitter çikolata tüketiminin vücutta bulunan yararlı bakterilerinin miktarını artırdığı görülmüştür. Bitter çikolatadan doğru şekilde yararlanmak için kakao oranı yüksek ve şekersiz olanı tercih edilmeli ve günlük 20 gramı geçmemeliyiz"