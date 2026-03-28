NASA’nın deneyimli astronotu Michael Fincke, Ocak 2026’da Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yaşadığı ani bir sağlık problemi nedeniyle konuşamaz hale geldi ve bu, ajansın ISS’den ilk kez tıbbi tahliye gerçekleştirmesine yol açtı. Fincke’ye göre, olay kalp krizi şüphesi taşımamasına rağmen nedeni hala bilinmiyor.

ISS’deki Crew-11 ekibinin pilotu olan Fincke, Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan Kimiya Yui, NASA astronotu Zena Cardman ve Roscosmos kozmonotu Oleg Platonov ile birlikte görev yapıyordu. Olay, Fincke’nin uzay yürüyüşüne hazırlık sonrası akşam yemeği sırasında gerçekleşti ve yaklaşık 20 dakika sürdü. Ekip arkadaşları hızlıca Dünya’daki uçuş cerrahlarına haber verdi.

İnsanlı Ay görevi yakında gerçekleşecek

NASA, Fincke ve ekibini ISS’den hızlıca Dünya’ya geri getirmeyi başardı, ancak bu durumun daha uzun Ay görevlerinde sorun yaratma olasılığı uzmanları endişelendirdi.

Artemis II kapsamında dört astronotun Ay etrafında 10 günlük bir yolculuk yapması planlanıyor; NASA’nın hedefi uzun vadeli Ay üssü ve insanlı Ay görevleri. Uzmanlara göre bu tür tıbbi belirsizlikler, astronotların güvenliğini sağlamak için kritik bir zorluk oluşturuyor.

NASA, olay sonrasında Crew-11’in görev süresini kısaltarak ertesi gün yapılacak uzay yürüyüşünü iptal etti. Fincke şu anda sağlıklı ve planlanan Artemis II görevinde yer almıyor, ancak yaşanan gizemli sağlık olayı, ajansın Ay ve derin uzay görevleri için tıbbi hazırlıklarını güçlendirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.