Bronnie Ware hemşirelik kariyerinin önemli bir bölümünü ölmekte olan kişilerle çalışarak geçirdi. Palyatif bakım hemşiresi olarak ölüm döşeğindeki birçok insanla tanıştı ve son saatlerinde onlarla ilgilendi. Metro'da yer alan habere göre hemşire kadın ölmekte olan insanların onunla paylaştığı beş ana pişmanlığı açıkladı.

KEŞKE HAYATIMIN ÇOĞUNU BU KADAR ÇALIŞMAYA ADAMASAYDIM

Bronnie, kendi ölümleriyle karşı karşıya olanların en yaygın vicdan azabının kariyerleri ve çalışma hayatları ile ilgili olduğunu söylüyor.

Yaşlı neslin artık daha fazla erkeğin 'ekmek kazananı' rolünü üstlendiğini gördüğü göz önüne alındığında, bunun özellikle erkekler için geçerli olduğunu söylüyor.

Para önemli olsa da pek çok insan işte bu kadar çok zaman harcadığı için pişman oluyor; bu zamanı aileye, arkadaşlara ve eğlenceye ayırabilirdi.

KEŞKE HAYATIMI BAŞKALARININ BENDEN BEKLEDİĞİ GİBİ DEĞİL, KENDİ İSTEDİĞİM GİBİ YAŞASAYDIM

Ölüm döşeğindekilerin ikinci büyük ağıtı kendine karşı tarafın 'doğru' olmasıyla ilgili. Bronnie bunun, hastalarının son yataklarında duyduğu pişmanlıklar arasında en yaygın olanı olduğunu söylüyor.

Bunun, insanların kişisel hayallerine asla ulaşamamasından, hatta ulaşmaya çalışmamasından duyduğu üzüntü olduğunu yorumluyor.

BİRÇOK ARKADAŞIMLA İLETİŞİMİMİ KAYBETTİĞİM İÇİN PİŞMANIM

İnsanlar hayatlarının sonuna doğru dönüp baktıklarında, şaşırtıcı sayıda insan, arkadaşlıklarının sona ermesine izin verdikleri için biraz pişmanlık duyuyor.

Çoğumuz, hayatlarımız hakkında düşünme fırsatı bulana kadar eski dostlarımızı unuturuz. Sonra çoğumuz aklımızı geriye atarız ve yol boyunca karşılaştığımız ve büyük sevgi hissettiğimiz insanlarla iletişimi sürdürmek için daha fazlasını yapmadığımız için pişmanlık duyarız.

KEŞKE DUYGULARIMI DAHA FAZLA İFADE EDECEK KADAR CESUR OLSAYDIM

Bronnie, 'Birçok insan başkalarıyla barışı korumak için duygularını bastırdı' diyor. 'Sonuç olarak vasat bir varoluşa razı oldular ve hiçbir zaman gerçekten olabilecekleri kişi olamadılar.

'Birçok kişi bunun sonucunda taşıdıkları acı ve kızgınlıkla ilgili hastalıklar geliştirdi'.

KEŞKE DAHA MUTLU OLMAMA İZİN VERSEYDİM

Bronnie'nin ölümle ilgili son büyük ağıtı çok dokunaklı. Ve yine oldukça yaygın bir şey.

İster değişim korkusu ister başkalarını hayal kırıklığına uğratma korkusu olsun, pek çok insan kolay yolu, hatta görünüşte özverili yolu seçiyor. Tekrar tekrar. Bu durum ömür boyu mutsuzluğa yol açabilir.

'Hayat bir seçimdir. Bu sizin hayatınızdır, diye Bronnie insanlara anlatmaya hevesli. 'Bilinçli olarak seçin, akıllıca seçin, dürüstçe seçin ve mutluluğu seçin'