KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, pazartesi ve arife olan salı günü 08.00-12.00 saatleri arasında tüm hastanelerde ve tüm birimlerde grev yapacaklarını, 4 günlük Kurban Bayramı’nda ise ek mesaiye kalmayacaklarını duyurdu.

Kamu çalışanlarına arife gününün idari tatil verildiğini ancak vardiya usulüyle çalışan hemşire ve ebelere herhangi bir düzenleme getirilmediğini belirten Özgöçmen, “Kamu çalışanları arasında ayrım ve adaletsizlik yapılmasına sessiz kalmayacağımızı, gerekirse eylem ve greve gideceğimizi dile getirmiştik” dedi.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, idari tatil verilen günlerde vardiya çalışanların saatlerinin düzenlenerek azaltılmasını ve aynı zamanda çalışmak mecburiyetinde olanlara ek mesai ödenmesini talep ettiklerini belirtti.

Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’na bu konuda açık çağrı yapmalarına rağmen hükümetin kamu çalışanları arasında ayrım yapmayı tercih ettiğini öne süren Özgöçmen, hükümetin idari tatil kararı nedeniyle grev ve eyleme gitme kararı aldıklarını kaydetti.

Özgöçmen, eylem kararlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"26 Haziran 2023 (Pazartesi) ve 27 Haziran 2023 (Salı) günleri 08.00-12.00 saatleri arasında tüm hastanelerde ve tüm birimlerde grev kararı almıştır. Birlikten güç doğar mantığıyla tüm üyelerimizin almış olduğumuz grev kararına uymalarını bekliyoruz.

Ayrıca Kurban Bayramı’nda yani 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 tarihlerinde ise ek-mesaiye gitmeme kararı aldığımızı belirtiriz. Ancak almış olduğumuz ek-mesaiye gitmeme kararımızda hiçbir üyemizi zorunlu tutmayacağımızı ve sadece ek-mesaiye gitmek istemeyen üyelerimizin sorumlu hemşirelerine sendikamız kararını iletmelerini rica ederiz.”