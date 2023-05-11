Feyzioğlu'nun ziyaretle ilgili açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası'na ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanların şahıslarında, depremde Türkiye'de verdikleri fedakarca hizmetleri için sağlıkçı kardeşlerimize teşekkürlerimi sundum.

2023 Mali Protokolü çerçevesinde büyük ihtiyaç duyulan sağlık merkezlerini açacağız, temellerini atacağız. Bu merkezlerin ihtiyacı olan hemşire ve ebe kadrolarının da tahsisi önem arz ediyor. Sorunları birlikte çözeceğiz.