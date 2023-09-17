Burçların karakter üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Astrologlar 5 burcun flört konusunda tam bir profesyonel olduğunu düşünüyor. Onların güzel sözlerle etkileyemeyeceği kişi neredeyse yok.

GERÇEKTEN AŞIK DEĞİLLERSE ÇAPKIN DAVRANIŞLAR SERGİLERLER

Aslan burçları ise ilişkilerinde ilgi eksikliği yaşadıkları anda yeni aşklar aramak için harekete geçer. Bu sebeple gerçekten aşık olmadıklarında çapkın davranışlar sergilerler.

SADAKAT KONUSUNDA ÇOK ZORLANIRLAR

Sosyalleşip flörtleşmeyi seven Terazi burçları ilişkilerinde sadık kalmak konusunda çok zorlanır. Öte yandan Terazi burcu çapkınlığı bir eğlence olarak görür. Yeni ortamlara girip kolayca kaynaşan Terazi burçları bilgili ve hoş sohbet oldukları için hemen hemen herkesin gönlünü fethedebilir. Sosyalleşip flörtleşmeyi seven Terazi burçları ilişkilerinde sadık kalmak konusunda çok zorlanır. Öte yandan Terazi burcu çapkınlığı bir eğlence olarak görür.

SADECE GÜZEL VAKİT GEÇİRMEK İÇİN BİLE YAPMAYACAKLARI YOK

İkizler burcu da en flörtöz burçlardan biridir. Birinden hoşlanmasalar bile sadece güzel vakit geçirmek ve sosyalleşmek için bir ilişki yaşayabilir.

UZUN SÜRELİ İLİŞKİ ONLARA GÖRE DEĞİL

Yay burcu da flörtöz burçlardan biridir. Duygularını çok abartılı yaşayan Yay burçları aşık olmadıkları takdirde uzun süre devam eden ilişkileri sürdüremezler.

GİZEMLİ BİR ÇEKİLİCİLİKLERİ VAR AMA...

Akrep burcu, tutkulu ve çekici bir enerjiye sahiptir. Gizemli bir çekicilikleri vardır ve flört etmek onlar için bir tutkudur. Derin duygusal bağlar kurmaktan hoşlanırlar.