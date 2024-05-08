Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.05.2024 tarihinde saat 13:30 sıralarında, Bafra’da ormanlık alan içerisinde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında Ö.Y.(E-36), 4 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitkilerin bakımını yaptığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır.

Akabinde bahse konu şahsın Bafra’da kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, 4 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki daha, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve bitki bakımında kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.