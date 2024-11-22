Gönyeli Karakolunda görevli polis memuru Mustafa Hacıoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 28.08.2024 tarihinde 13.00-18.00 saatleri arasında Gönyeli’de sakin S.B.’nin kalmakta olduğu apartman dairesinin kapalı kilitsiz vaziyetteki ana giriş kapısını muhtemelen sert bir cisimle zorlayarak hasara uğrattıktan sonra içeriye girdiklerini, yatak odasında bulunan kilitli vaziyetteki dolap kasasını, ikametgahın mutfak odası içerisinden alınan yemek bıçağı ile hasara uğratıp açtıktan sonra, kasa içerisinde muhafaza edilen 20 adet çeyrek altın, 1 adet beştaş gümüş renk beyaz altın yüzük, $ adet aylin yazılı altın bileklik, 1 adet trabzon burması, yaklaşık 3 adet gram altını, 10 adet çocuk küpesi altını, 2 adet inci kolye, 1 adet A harfi yazılı altın bilekliği sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, 12.11.2024 tarihinde 07.30 -15.30 saatleri arasında K.Ç, N.Ç ve D.Ç'nin, Lefkoşa’da sakin Ç.B.’ye ait Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesindeki ikametgahın kilitsiz ve kapalı vaziyette bulunan ahşaptan mamul giriş kapısına hasar vermeksizin açıp içeriye girdikten sonra ikametgahın yatak odasının kıyafet dolabının içerisinde muhafaza edilen 7500 TL nakit parayı, 300 Sterlin nakit parayı ve toplam 50 parça muhtelif ziynet eşyasını sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, 3 zanlının tutuklandığını, çalınan paralar ve ziynet eşyalarının zanlıların tasarrufunda bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların 10-11.11.2024 tarihleri, 21.00-13.00 saatleri arasında Gönyeli’de İyiniyet Sokak Sönmezler apartmanında ikamet eden A.Y.’ye ait ikametgaha tespit edilemeyen bir yerden giriş yapıp ikametgahın yatak odasında kilitsiz beyaz renk gömme dolap içerisindeki siyah kutuda muhafaza edilmekte olan ve toplam değerleri 465,000TL olan Zümrüt takımını, üzerinde "A,I" harfleri olan halhal bilekliği, Rose gold renginde üzerinde "A" harfi olan kolyeyi, 3 adet tam altını, 1adet çeyrek altını 1 adet 1,5 karat ve 1 adet 2.5 karat pırlantalı yüzüğü, üzeri pırlanta taşlı beyaz altın kolyeyi ve 700 Euro değerindeki 1 adet Cartier marka gümüş renk yüzük ile ayni oda içerisindeki yatağın şilte altında muhafaza edilmekte olan tümü 20 Sterlin banknotlardan oluşan toplam 2000 sterlin nakit paraları sirkat ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların 07.11.2024-12.11.2024 tarihleri, 13.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa’da, D.S.B.’ye ait ikametgaha henüz tespit edilemeyen bir yerden içeriye giriş yaptıktan sonra ikametgahın yatak odasında şifonyer üzerinde bulunan 3 adet altın kolye ve 2 adet svaroski kolyeyi sirkat edip yine henüz tespit edilemeyen bir yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların uzun süren bir takip sonucu kamera kaydı görüntülerinden Girne’deki pansiyon odasında tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, yapılan aramada yatak şiltesi altında ve klima ünitesi içerisinde sirkat edilen altınların bir kısmı bulunarak, zanlıların üzerinde ise yapılan aramada 22.550 TL 300 Euro 1320 Dolar ve 155 sterlin ayrıca kapı açmaya yarayan 1 adet keski oda içeresinde tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında zanlılarla bağlantısı olabileceği gerekçesiyle tutuklanan S.B.’nin suçsuz olduğunu anlaşıldığını kaydetti. Polis, 3 zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde bulunan ziynet eşyalarının teşhisinin yapıldığını kaydetti. Zanlıların 10 Kasım tarihinde ülkeye giriş yaptıklarını, turist statüsünde olduklarını ifade eden polis, tutuklu yargı talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.