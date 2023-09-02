Hırsızlık ve uyuşturucudan tutuklanan kadının KKTC'de ikamet isinsiz olduğu da belirlendi...

Polis tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

01.09.2023 tarihinde, Girne'de polis ekipleri tarafından soruşturulmakta olan hırsızlık meselesi kapsamında mahkeme emri ile F.G.J.(K-28)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, yapılan muhaceret kontrolünde söz konusu şahsın ayrıca KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

