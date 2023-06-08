Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları aktardı.

Oran, huzurda bulunan zanlıların araç içerisinden sirkat, kasti hasar suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 07.06.2023 tarihleri arasında saat 01:30 raddelerinde Gönyeli'de umumi bir yer olan Altundağ apartmanı altında bulunan M.H.A'ya ait Suzuki swift marka mavi renk aracın Sol arka camını kırıp kasti hasara uğrattıktan sonra arka koltukta bulunan siyah renk el çantası içerisinde bulunan 2 adet 50 ve 1 adet 100 Avustrulya Dolarını, 700 TL nakit parayı ve 5 euro nakit parayı sirkat edip yine aynı sokak üzerinde bulunan Aras apartmanı altında park halinde olan aynı yerde sakin H.S'nin kullanımında bulunan araç içerisinden araca hasar vermeden içerisinde bir adet beyaz renk air pods, 1 adet markası mechul güneş gözlüğü, 1 adet bulgari marka parfüm ve 500 TL nakit parayı sirkat edildiğini anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada incelenen KGYS görüntülerinde konu olay mahalinden bulunan aracın Lefkoşa'da sakin zanlı 3'ün kullanımında bulunan EP 250 plakalı araç olduğu ve yine araç içerisinde olaya karışan Lefkoşa'da sakin zanlı 1 ve zanlı 2'NİN olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, konu şahısların derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı 1 ve zanlı 2’nin gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini anlattı.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.