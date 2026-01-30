Fileleftheros’un haberine göre Dimitriu, dün gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Kıbrıs sorununun özünün görüşüleceği yeni bir beşli konferans düzenlenmesi için gerekli şartların şu ana kadar oluşmamasından duyduğu hayal kırıklığını” aktardı.

“Zorluklara rağmen sürecin sona ermediğini” belirten Dimitriu diyaloğun devam etmesi ve Rum tarafının bu istikamete istikrarla bağlı kalması gerektiğini” söyledi.

Annita Dimitriu DİSİ olarak, ilkelere dayalı tutumlarında tutarlılıklarını koruduklarını, BM kararları ve uzlaşılmış çerçeve temelinde çözüm hedefine bağlı olduklarını belirtti.

Bu çabadaki zorlukların bilincinde olduklarını da söyleyen Dimitriu, “vatanı Türk askeri, garantiler ve müdahale hakları olmadan kurtaracak ve yeniden birleştirecek bir çözüm için mümkün olan en kısa sürede özlü müzakerelerin yeniden başlamasını” istediklerini de sözlerine ekledi.

Haberde Dimitriu-Holguin görüşmesi ile ilgili detaya yer verilmedi.