HP Gençlik Örgütü’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde kurulan Gençlik Konseyi’nde, Meclis’teki siyasi partilere iletilmek üzere talep edilen “Gençlerin Sorunları”na ilişkin 10 maddelik taslağın hazırlanıp, teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bu süreçte gönül isterdi ki Meclis’te ‘kim daha seviyeli’ tartışmaları yerine, gençlerin barınma, eğitim, istihdam ve gelecek kaygıları konuşulsun. Gönül isterdi ki Meclis çatısı altında yaşanan kavgalar ve polemikler için harcanan enerji, gençlerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için harcansın” denildi.

Hükümetin, halka ve gençlere gerçek anlamda bir fayda sağlayacağına dair herhangi inanç taşınmadığı belirtilen açıklamada, buna rağmen bir sonraki döneme kadar olan sürecin, gençlerin sorunlarının masaya yatırıldığı ve siyasi partilerin programlarına somut biçimde eklendiği bir dönem olması temenni edildi.

“Halkın Partisi Gençlik Örgütü olarak gençliğin taleplerini popülizme teslim etmeden, sloganlarla değil çözüm önerileriyle siyaset alanına taşımayı ilke edindik” denilen açıklamada, gençlerin sorunları hakkında hazırlanan 10 maddelik taslak kamuoyu paylaşıldı. Taslakta yer alan başlıklar şöyle:

“Askerlik süresinin kısaltılması, kırsal kesim arsalarının artırılması ve şeffaf denetim mekanizması kurulması, KKTC üniversite ücretlerinin düşürülmesi için kamusal iş birliği, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması, gençlik merkezlerinin güçlendirilmesi ve işlevsel hâle getirilmesi, bedelli askerlik ücretinin adil ve öngörülebilir hâle getirilmesi, meslek lisesi mezunlarına askerlik sonrası üretim odaklı destek, burs politikalarının eşitlik temelinde yeniden düzenlenmesi, eğitim hayatı boyunca çalışmak zorunda kalan öğrenciler için devlet denetiminde, güvenilir ve dijital part-time iş bulma platformları kurulması ve yeni evlenecek gençlere sosyal devlet desteği”

Gençlerin yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanan bir kitle değil, siyasetin asli öznesi olması gerektiği kaydedilen açıklamada, gençlerin sorunlarını konuşmaya, çözüm üretmeye ve bu çözümleri savunmaya devam edileceği belirtildi.