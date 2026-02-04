TAM PARTİ Genel Başkanı Serdar Denktaş, Genç Tv'de Mustafa Alkan'ın konuğu oldu. Alkan'ın "Önünüzde çok fazla seçenek varken neden parti kurmak gibi en zor yolu seçtiniz?" sorusu üzerine Denktaş, "Bu yola çıkarken yepyeni bir ekip ve yepyeni bir anlayışla çıktığımızı söylemiştik. Kurduğumuz örgütlenme modeli, vatandaşın yaşadığı en ufak bir sorunu bile hızla çözüme kavuşturacak, vatandaşla iç içe bir örgütlenme modeli. Böylesi bir model alışılagelmiş bir partide kurulamazdı. Kurulsa da sürdürülemezdi. Bu nedenle biz en zor ama en doğru yoldayız" dedi.

“KOMİTELERİMİZ SAHADA, TEK DERTLERİ YURT SEVGİSİ”

Henüz 4 aylık bir parti olmalarına rağmen komitelerinin büyük bir mesai halinde olduğunun altını çizen Denktaş, komitelerin kendi uzmanlık alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşların toplantılarına katılım sağlayarak bizzat sahada çalışma gösterdiğini belirten Denktaş, her komitenin alanında uzman kişilerden oluştuğunu ifade ederek, özellikle tarım komitesine dikkat çekti. Tarım komitesinin oldukça güçlü olduğunu söyleyerek hayvancılık ve çiftçilikteki problemlerin hızla çözüme kavuşturulacağını belirtti. Denktaş, "Komitelerde alanlarında kendisini ispatlamış, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iyi üniversitelerinde eğitim görüp gelmiş genç profesyonellerle, işin bizzat içindeki kişiler bir arada çalışıyor. Bu kişileri bir arada tutan şeyin temelinde ise sadece yurt sevgisi var." diye konuştu.

"HER ŞEY HALKIN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE TARTIŞILMALI"

Bir yandan erken seçim bir yandan anayasa değişikliği referandumu konuşulurken, iktidar partilerinin bilerek ve isteyerek erken seçimi ötelediğini belirten Denktaş, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası iktidar partilerinin aleyhine oluşan bu atmosferi kırmak için ortamın yumuşatıldığını ve gündemin gereksiz konularla meşgul edildiğini söyledi. Gündemde bir anayasa değişikliği referandumu söz konusu ise bunun tüm detaylarının halkın gözünün önünde tartışılması gerektiğini belirten Denktaş, "Ben bu değişikliğin yargı ile ilgili kısmına çok olumlu bakıyorum. Ama bazı önerilerim var ve bunları paylaşmaya hazırım. Yargının bağımsız, hızlı ve güçlü işleyen bir hale getirilmesi gerekiyor." dedi.

“TAM PARTİ 15 MİLLETVEKİLİ HEDEFLİYOR”

TAM PARTİ'nin ilk seçimlerde 15 milletvekilini hedeflediğini belirten Genel Başkan Denktaş, bunun doğru bir çalışma ile ulaşılabilir bir hedef olduğunu söyleyerek, "TAM PARTİ'de siyasete daha önce girmemiş kişiler çoğunlukta olsa da, onlara yol gösteren kişi siyaseti çok iyi biliyor. Ben siyasi hayatımın her aşamasından aldığım derslerle kendilerine yol gösteriyorum." dedi.

“KİMLİKLE GİRİŞLER KALDIRILMALI”

Gündemle ilgili soruları da yanıtlayan Genel Başkan Denktaş, asgari ücret, zamlar ve hayat pahalılığı sarmalına dikkat çekerek bunun tek çaresinin hayatı ucuzlatmak olduğunu belirtti. "Vergi ve harçları aşağıya çekmek ve ciddi bir denetim ve yaptırımla hayat ucuzlatılabilir. Güney'e kayan ekonomi yeniden buraya döndürülebilir ve bu büyük oranda piyasayı rahatlatır." diye konuşan Denktaş, iç güvenlikle ilgili meydana gelen sorunlara da değindi. Son günlerde yaşanan oto galeri saldırılarını eleştirerek, "Muhaceret polislerimizin çok ciddi bir eğitimden geçerek girişlerde gerçekten detaycı olmaları gerekiyor. Kimlikle girişlerin de bir an önce durdurulması gerekiyor. 1991 senesinde benim içişleri bakanı olduğum dönemde tüm itirazlarıma rağmen bu uygulama imzalandı. Benim bu uygulamada imzam yoktur. Bunun bu noktaya varacağını o zaman da söylemiştim. Bizim iktidarımızda bu uygulama kalkacak" diyerek sözlerini sonlandırdı.