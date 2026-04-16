Güney Kıbrıs'ta 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik yeni bir düzenleme hazırlanıyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada çocukların dijital ortamda korunmasının hükümetin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, Avrupa Birliği’nin yeni yaş doğrulama sistemine destek verdiklerini söyledi.

Hristodulidis, AB’nin yaş doğrulama uygulamasının bir yıl içinde Güney Kıbrıs’ın “Dijital Vatandaş” uygulamasına entegre edileceğini ifade etti.

Yeni düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarında hesap oluşturma ve mevcut hesapları sürdürme için minimum yaş sınırının 15 olarak belirleneceğini kaydeden Hristodulidis, bu adımın çocukları korumayı ve aileleri güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Hrisodulidis'in paylaşımında, söz konusu düzenlemenin bir yasa tasarısı olarak Meclis’e sunulacağı ve yaş doğrulama zorunluluğu, uyumsuzluk durumunda uygulanacak yaptırımlar ile geçiş sürecine ilişkin hükümleri de içereceği belirtildi.