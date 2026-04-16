Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis yetkilileri, denetimlerin düzensiz göç ve kaçak yaşamla mücadele kapsamında aralıksız sürdürüleceğini belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

15 Nisan 2026 tarihinde yapılan kontrollerde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen toplam 3 kişi yakalandı. Söz konusu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kaçak yaşamla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından ülke genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

